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    Güncel altın fiyatları 16 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, güncel fiyatları araştırıyor. 16 Kasım 2021 Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 11:27
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    Güncel altın fiyatları 16 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    En değerli sarı metal altın, fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar dolayısıyla yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı 610 lira sınırından işlem görürken rekor kıran çeyrek altın ise bin liraya ulaştı.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte saat 11.30 itibariyle bugünkü güncel altın fiyatları..

    16 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 610,46

    SATIŞ: 610,55

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.865,80

    SATIŞ: 1.866,12

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 998,00

    SATIŞ: 972,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.888,00

    SATIŞ: 3.997,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.946,00

    SATIŞ: 2.008,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 3.920,47

    SATIŞ: 4.029,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 552,22

    SATIŞ: 557,36

    Güncel altın fiyatları 16 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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