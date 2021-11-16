Güncel altın fiyatları 16 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, güncel fiyatları araştırıyor. 16 Kasım 2021 Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...

En değerli sarı metal altın, fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar dolayısıyla yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı 610 lira sınırından işlem görürken rekor kıran çeyrek altın ise bin liraya ulaştı.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte saat 11.30 itibariyle bugünkü güncel altın fiyatları..

16 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 610,46

SATIŞ: 610,55

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.865,80

SATIŞ: 1.866,12

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 998,00

SATIŞ: 972,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.888,00

SATIŞ: 3.997,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.946,00

SATIŞ: 2.008,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.920,47

SATIŞ: 4.029,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 552,22

SATIŞ: 557,36