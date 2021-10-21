Euro
10.7907
0.38%
Dolar
9.2606
0.53%
Altın
531.14
0.63%
Borsa
1.433
0.03%
Bitcoin
607.000
1.40%
BTXN Coin
0.00
0.00%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Güncel altın fiyatları 21 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. 21 Ekim Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güncel altın fiyatları 21 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda yükselişini sürdüren gram altının fiyatı 531 lira sınırından, çeyrek altın ise yeni bir rekor kırarak 874 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 21 Ekim Perşembe günü güncel altın fiyatları..

    21 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 531,23

    SATIŞ: 531,30

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.783,43

    SATIŞ: 1.783,74

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 856,00

    SATIŞ: 874,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.437,00

    SATIŞ: 3.483,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.711,00

    SATIŞ: 1.748,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 3.469,47

    SATIŞ: 3.515,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 481,68

    SATIŞ: 484,99

    Güncel altın fiyatları 21 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir