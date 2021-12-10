Haberler

Ekonomi Haberleri

Güncel döviz kuru 10 Aralık 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Güncel döviz kuru 10 Aralık 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik yatırımcının anbean takip ettikleri arasında yerini alırken, bugün dolar ve euro ne kadar, kaç lira sorusu da merak ediliyor. İşte 10 Aralık Cuma döviz kuru...