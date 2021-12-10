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- Güncel döviz kuru 10 Aralık 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Güncel döviz kuru 10 Aralık 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik yatırımcının anbean takip ettikleri arasında yerini alırken, bugün dolar ve euro ne kadar, kaç lira sorusu da merak ediliyor. İşte 10 Aralık Cuma döviz kuru...
- Haber Merkezi
- 10.12.2021 - 11:02
Dövizde son durum, milyonlar tarafından takip ediliyor.
İnişli çıkışlı bir haftanın ardından 10 Aralık Cuma günü dolar ve euro ne kadar sorusu alım-satım yapacakların gündeminde.
Kur tarihi zirvelerine çok yakın seyrini sürdürürken, geçen hafta döviz piyasasına müdahale eden TCMB’den yeni bir müdahale gelecek mi merak konusu.
Peki, 10 Aralık Cuma 2021 dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
DOLAR NE KADAR?
1 dolar, bugün saat 11.00 itibarıyla 13,83 liradan işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Güne yükselişle başlayan euro ise 15.62 liradan işlem görüyor.