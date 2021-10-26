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- Güncel Döviz Kuru 26 Ekim 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Güncel Döviz Kuru 26 Ekim 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Döviz kuru anlık olarak yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yükselişini sürdüren dolar ne euro bugün ne kadar oldu sorusu gündemde yer alıyor. İşte 26 Ekim 2021 Salı döviz kurları..
- Haber Merkezi
- 26.10.2021 - 09:18
Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, Pazartesi gününü ise günü yine yükselişle kapattı.
Haftanın ikinci gününde yatırımcıların anbean takip ettiği döviz birimleri, hareketliliğini sürdürüyor. Politika faizindeki indirimin ardından kamu bankalarının 200 baz puanlık düşüşü de piyasaları etkiliyor.
Bunun akabinde, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşınıyor.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 26 Ekim 2021 Salı piyasalardaki son durum..
26 EKİM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar 26 Ekim günü sabahına 9,60 TL den başladı.
Euro 26 Ekim günü sabahında ise 11.14 TL'den işlem görüyor.