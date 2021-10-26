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Güncel Döviz Kuru 26 Ekim 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Güncel Döviz Kuru 26 Ekim 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Döviz kuru anlık olarak yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yükselişini sürdüren dolar ne euro bugün ne kadar oldu sorusu gündemde yer alıyor. İşte 26 Ekim 2021 Salı döviz kurları..