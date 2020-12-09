Güneydoğu, 11 ayda 221 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yaptı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyesi firmaların, bu yılın 11 ayında 94 ülkeye 221 milyon 236 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdikleri bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, koronavirüs sürecinde dünyada kuru meyvenin öneminin arttığını dile getirdi.

BİRİNCİ SIRADA KURU KAYISI VAR

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4'lük artışla 31 milyon 82 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Çıkmaz, "Bölgemizden bu yılın 11 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 8,1'lik artışla 221 milyon 236 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatına imza atıldı. Kuru meyve ihracatında 11 aylık süreçte en fazla ihracat 81 milyon 856 bin dolarla kuru kayısı, ikinci sırada ise 77 milyon 165 bin dolarla Antep fıstığı gelmektedir." bilgilerini verdi.

BU YIL ANTEP FISTIĞINDA "VAR YILI"

Bu yılın Antep fıstığında Türkiye ve dünyada "var yılı" olduğunu belirten Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl Antep fıstığı rekoltesinin yaklaşık 300 bin ton olduğunu tahmin ediyoruz. Var yılı yüksek rekolteden dolayı elbette üreticilerimizin yüzü gülmüştür. 11 ayda Türkiye'den 108 milyon 134 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 11,4'lük düşüşü göstermekte. Birliğimizde ise yüzde 0,8 oranında artış var.

FİYATTA REKABET ŞANSI AZ

Bu düşüşün başlıca nedeni ise dünyada diğer üretici ülkelerde de bu yıl var yılı, dolayısıyla rekoltelerinin fazla olması ve ihracatçılarımızın fiyatta rekabet etme şanslarının azlığıdır."