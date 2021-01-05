Güneydoğu Anadolu'dan aralık ayında rekor ihracat

Aralıkta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla yapılan 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarlık ihracatla, şimdiye kadarki en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Aralık 2020'de koronavirüs salgınına rağmen 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İHRACATÇI SAYISI AÇISINDAN EN YÜKSEK DEĞER

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgedeki 2 bin 400 firma ve Gaziantep'te de 1.716 firmanın geçen yıl aralık ayında aktif ihracat gerçekleştirdiğini, ihracatçı sayısı bakımından en yüksek aylık değere ulaştıklarını belirtti.

ÜLKE SAYISI BAKIMINDAN EN YÜKSEK ARALIK AYI DEĞERİ

Aralık 2020'de Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,2'lik bir artışla 882 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"Aralık ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla yapılan 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarlık ihracatla bölge ihracatçıları, şimdiye kadarki en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirme başarısına erişmiştir. Toplam 193 ülkeye ihracat gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılar, ülke sayısı bakımından en yüksek aralık ayı değerine ulaşmıştır. Diğer taraftan 2020 yılında Gaziantep'ten yüzde 6,1'lik artışla 7 milyar 932 milyon 652 bin dolar, bölgeden ise yüzde 4,1'lik artışla 9 milyar 278 milyon 128 bin dolarlık ihracatın kayda alındığı ifade edildi.

GAZİANTEP'İN EN YÜKSEK YILLIK İHRACATI

Bu rakamla Gaziantep tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza atmıştır. Hem 2020 yılı toplam ihracatı hem de Aralık 2020 verilerine göre Gaziantep, en çok ihracat yapan 5. il olarak ülke ihracatındaki konumunu korumaktadır."

Kileci, ihracatta Orta Doğu ülkelerinin yüzde 40,5 payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 15,7 payla ikinci, Amerika ülkelerinin de yüzde 15,2 payla üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

"HEM AYLIK HEM YILLIK REKOR KIRDIK"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise salgına rağmen Gaziantep'in ihracatta büyük bir başarıya imza atarak, hem yıllık hem de aylık bazda rekor kırdığını kaydetti.

Bu rakamlara ulaşılmasında büyük bir özveri ve alın teri olduğunu ifade eden Ünverdi, "Gaziantep ülkemiz için üretmeye ve en zor günde bile moral olmaya devam ediyor. Yeni yıla da rekorlarla başladık ve ihracattaki artışımızı sürdüreceğiz. Aşı uygulamalarıyla birlikte, tedbirlerden taviz vermeden tüm dünyada daha güzel günlere kavuşacağımıza da yürekten inanıyorum. 2021 yılında inşallah sağlıktan ekonomiye her alanda bir toparlanma olmasını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.