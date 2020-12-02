Güneydoğu'dan kasım ayında 850 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5’lik artışla 849 milyon 945 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, geçen ay Güneydoğu ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 849 milyon 945 bin dolara yükseldiğini bildirdi.

167 ÜLKEYE İHRACAT

Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden toplamda 167 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti.

İHRACATÇI SAYISINDAKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Kileci, bölgede 2 bin 355 firmanın, Gaziantep'ten ise 1.651 firmanın geçen ay ihracat gerçekleştirdiğini belirterek "Bu rakamlar hem bölgemiz hem de Gaziantep açısından gurur verici. Çünkü aktif olarak ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayısı bakımından tüm kasım ayları içindeki en yüksek rakama ulaşıldı. Bölge ihracatçılarımızı kutluyorum." şeklinde konuştu.