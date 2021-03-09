Güneydoğu'nun ihracatında Orta Doğu ülkeleri açık ara lider

Yılın ilk 2 ayında 178 ülkeye 1 milyar 629 milyon 723 bin dolarlık ihracat yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok ürün gönderdiği ülke Irak oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bu yılın ocak-şubat döneminde 178 ülkeye 1 milyar 629 milyon 723 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, dış satımın yaklaşık 3’te biri Orta Doğu ülkelerine yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerine göre, bölge ihracatı son dönemlerdeki istikrarlı yükselişini yılın ilk iki ayında da sürdürdü.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 838 milyon 953 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren bölge, ocak-şubat döneminde ise yıllık bazda yüzde 14,1 artışla 1 milyar 629 milyon 723 bin dolarlık ihracata imza attı.

Bölgenin pazarları incelendiğinde, Orta Doğu ülkeleri açık ara liderliğini yeni yılda da korudu.

İHRACATIN YÜZDE 36,8'İ ORTA DOĞU ÜLKELERİNE

Bölgeden bu dönem yapılan ihracatın yüzde 36,8'i Orta Doğu ülkelerine yönelik oldu. Orta Doğu'yu yüzde 19,5'lik payla AB ülkeleri, yüzde 15,5'lik payla Amerika kıtası ülkeleri takip etti.

Ocak-şubat döneminde 178 ülkeye ürün satan bölge ihracatçısının en çok mal gönderdiği ülkeler; Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya oldu.

LOKOMOTİF ŞEHİR: GAZİANTEP

Toplam 2 bin 299 ihracatçı firmanın bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok dış satım yapan şehri ise yine Gaziantep oldu.

Gaziantep, yılın ilk 2 ayında 1 milyar 418 milyon 838 bin dolarlık ihracat yaptı. Dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artıran Gaziantep, bölge ihracatının yaklaşık yüzde 87'sini tek başına yapmış oldu.