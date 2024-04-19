Günlük üretim 40 bin varili aştı! İşte Gabar petrolünün ekonomiye katkısı Gabar'ın Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olduğunun altını çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar’da biz 100 bin varile ulaştığımızda, bugünkü petrol fiyatlarıyla konuşursak, 3 milyar dolarlık ekonomik bir büyüklüktür" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak politikasına devam ederken, bu konudaki kazanımları da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bu aşamada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ta bulunan Gabar'da günlük petrol üretiminin 40 bin varile ulaştığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan da bir açıklama geldi.

Şırnak'ın Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri olduğunu belirten Bayraktar, günlük üretimin 40 bin varili aştığını söyledi.

Hedefin 100 bin varil olduğunu belirten Bayraktar, bunun Türk ekonomisine 3 milyar dolar katkı sağlayacağını da vurguladı.

"Gabar Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi"

Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Gabar keşfi Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir. Şırnak ilimiz, Türkiye’nin açık ara en çok petrol üreten ili haline geldi.



Türkiye Petrolleri 2016’nın başında 33 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar günlük 40 bin varil üretimi geçmiş durumda. Hedefimiz Gabar’ın yıl sonunda günlük 100 bin varil üretimine ulaşmak. Bu konuda yoğun bir çalışma devam ediyor.

"3 milyar dolarlık ekonomik bir büyüklük"

Gabar’da biz 100 bin varile ulaştığımızda, bugünkü petrol fiyatlarıyla konuşursak, 3 milyar dolarlık ekonomik bir büyüklüktür. Biz bunu ithal etmiyoruz, ülkemizde kalıyor.

"140 kuyu açacağız"

Hakkari, Van, Gabar’ın kuzey batısı ve tam sınırda kazmayı düşündüğümüz kuyular var. 2024 yılı için çok iddialı bir arama programımız var. 2024 yılında 140 kuyu açacağız. Buralardan da inşallah yeni rezervleri mevcut rezervlerimize ekleyeceğiz.

10 adet sondaj kulesi aktif çalışıyor

Öte yandan şu anda Şırnak ilinde 10 tane sondaj kulesinin aktif olarak çalıştığı biliniyor.