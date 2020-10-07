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    Günün sonunda altının kilogramı 466 bin liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 466 bin liraya indi.
    • AA
    • 07.10.2020 - 17:58
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    Günün sonunda altının kilogramı 466 bin liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 466 bin lira, en yüksek 478 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 466 bin liradan tamamladı.

    Günün sonunda altının kilogramı 466 bin liraya geriledi #1

    TOPLAM İŞLEM HACMİ

    Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 883 milyon 807 bin 749,37 lira, işlem miktarı ise 4.065,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 895 milyon 471 bin 231,14 lira olarak kayıtlara geçti.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Standart Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    Günün sonunda altının kilogramı 466 bin liraya geriledi #2

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