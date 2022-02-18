Gurbetçilerin şirketleri de kur korumalı TL mevduat sistemine dahil

Gurbetçilerin şirketleri de kur korumalı TL mevduat sistemine dahil

Türk Lirası mevduatını artırarak liralaşma politikasına paralel uygulamaya konan hesaplarda yeni bir açılım daha gerçekleşti.

YUVAM hesabının alanı gurbette yaşayan Türk vatandaşlarına ait şirketleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkındaki tebliğde değişikliğe gidilerek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler, yurtdışından getirdiği dövizleri TL cinsine çevirerek kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

YUVAM hesapları hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğe göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler yurtdışından getirdiği dövizleri TL cinsine çevirilerek kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek.

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN DOLAR, EURO VE STERLİNLER TL'YE ÇEVRİLECEK

Tebliğde, gurbetçi Türk vatandaşlarının arzu etmelerinin halinde sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, euro ve İngiliz sterlini türünden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevirilerek “YUVAM” hesabı açabileceği belirtildi.