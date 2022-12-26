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    Güven endeksi; hizmet, perakende ticaret ve inşaatta yükseldi

    TÜİK, aralık ayı güven endeksini açıkladı.
    • 26.12.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:33
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    Güven endeksi; hizmet, perakende ticaret ve inşaatta yükseldi

    Tüketicilerin güvenini yansıtan güven endeksi artmaya devam ediyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

    Güven endeksi aralıkta, geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 1,7 perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,2 arttı.

    Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralıkta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,2 yükseldi.

    Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasımda 118,1 iken aralıkta 120,1 değerini aldı.

    Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,5, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,3, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,4 arttı.

    Güven endeksi; hizmet, perakende ticaret ve inşaatta yükseldi #1

    Perakende ticaret sektörü güven endeksi

    Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasımda 121,9 iken bu ay 127,5'e çıktı.

    Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,1 azalırken, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,2, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 9,6 yükseldi.

    Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 91,6 iken bu ay 92,6 oldu.

    İnşaatta gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi artış gösterdi

    AA'nın haberine göre, inşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 3,9 azalırken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde ise yüzde 5,4'lük artış kaydedildi.

    Güven endeksi; hizmet, perakende ticaret ve inşaatta yükseldi #2


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