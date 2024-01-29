'Güvenli liman' altın yükselişte! Ons ve gram altında son durum Altın fiyatları yükseliş seyrinde. Fed'in faiz kararı öncesinde yatırımcı tarafından "güvenli liman" olarak görülen altın, yurt içinde zirveye yakın seyrediyor.

AA

Ons altının bugüne kadar geldiği en tepe nokta 2 bin 148 dolar ve yurt içinde de gram altın 1.192 lira olmuştu.

Haftanın ilk iş gününde ise ons altın 2 bin 29 dolarda gram altın ise 1.982 lirada seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi, bu hafta içinde 31 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Analistler, faiz oranının sabit bırakılacağını ve mayıs ayından itibaren faiz indiriminin gerçekleşmesini bekliyor.

Fed'in faizi kararı öncesinde altın "güvenil liman" olarak artışını sürdürüyor.

Altın fiyatları

Buna göre İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 1.982 lira

Çeyrek altın: 3 bin 358 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 682 lira

Tam altın: 13 bin 432 lira

Yarım altın: 6 bin 716 lira

Ons altın fiyatında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)