Hafize Gaye Erkan ile dünyada kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 23'e yükseldi Dünyada önemli merkez bankalarının bazılarında kadınlar görev yapıyor. Kadın merkez bankası başkanları listesine son olarak Türkiye'den Hafize Gaye Erkan katıldı.

AA

Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanmasıyla dünyada kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 23'e yükseldi.

Dünya üzerinde faaliyette bulunan 180'in üzerinde ülke merkez bankası başkanına dair yapılan araştırmaya göre, 2013 yılında kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 21 iken, bu rakam 2023'te 22'ye yükseldi.

Hafize Gaye Erkan ile birlikte de şimdi bu sayı 23'e çıktı.

Hangi ülkelerin merkez bankası başkanları kadın

Christine Lagarde, 2019'den beri Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı yapıyor.

Jorgovanka Tabakovic, Ağustos 2012'den bu yana Sırbistan Merkez Bankası Başkanı.

Jeanette Semeleer 2008'den beri Aruba Merkez Bankası Başkanı.

Cindy Scotland 2002'den beri Cayman Adaları Finansal Otoritesi Başkanı.

Rosanna Costa 2022'den beri Şili Merkez Bankası Başkanı.

Malangu Kabedi-Mbuyi 2021'den beri Demokratik Kongo Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı.

Rebecca Patricia Santos Rivera 2022'den bu yana Honduras Merkez Bankası Başkanı. Anita Angelovska Bejoska 2018'den beri Makedonya Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı.

Nor Shamsiah Mohd Yunus 2018'den beri Malezya Merkez Bankası Başkanı.

Victoria Rodriguez Ceja 2022'den beri Meksika Merkez Bankası Başkanı.

Ida Wolden Bache 2022'den beri Norveç Merkez Bankası Başkanı.

Elvira Nabiullina 2013'ten beri Rusya Merkez Bankası Başkanı.

Maiava Atalina Ainuu-Enari 2011'den beri Samoa Merkez Bankası Başkanı.

Catia Tomasetti 2018'den beri San Marino Merkez Bankası Başkanı.

Caroline Abel 2012'den beri Seyşeller Merkez Bankası Başkanı.

Nguyen Thi Hong 2020'den beri Vietnam Merkez Bankası Başkanı.

Elizabeth Genia 24 Ocak 2023'ten beri Papua Yeni Gine Merkez Bankası Başkanı.

Than Than Swe 2022'den beri Myanmar Merkez Bankası Başkanı.

ABD'de bazı bölgesel merkez bankaları başkanları da kadın

Öte yandan ABD'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı bölgesel merkez bankalarına da kadınlar liderlik ediyor.

Susan Collins 2022'den beri Boston Fed Başkanlığı, Lorie Logan 2022'den beri Dallas Fed Başkanlığı, Loretta Mester 2014’ten beri Cleveland Fed Başkanlığı, Mary Daly de 2018'den beri San Francisco Fed Başkanlığı görevinde bulunuyor.