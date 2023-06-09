Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilmesi dünyada yankılandı Önde gelen medya organları, finans alanında uzmanlaşan Erkan'ın yeni görevini son dakika notuyla paylaştı.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.

Erkan'ın atanması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Söz konusu atama kararına uluslararası medya kuruluşlarınca geniş yer ayrıldı.

Financial Times: Eski Goldman Sachs bankacısı

Financial Times gazetesi, "Erdoğan, Türkiye Merkez Bankası'nın başına eski Goldman Sachs bankacısını atadı" dedi.

Kurumun ilk kadın başkanı olan Erkan'ın, enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırabileceği belirtildi.

Reuters: ABD'de finans yöneticiliği yaptı

Reuters haber ajansı, "Erdoğan, Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası Başkanlığı'na atadı" başlıklı haberinde, Erkan'ın daha önce ABD'de finans yöneticiliği yaptığı kaydedildi.

First Republic Bank'ın eski CEO'su ve Goldman Sachs'ın Genel Müdürü Erkan'ın, Erdoğan'ın yeniden cumhurbakşanı seçilmesinin ardından koltuğu devraldığı ifade edildi.

Erkan'ın Resmi Gazete'deki atamasının ardından, eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevine getirildiği bilgisi paylaşıldı.

CNBC: Şimşek'in ardından atandı

CNBC, ABD'de finans alanında uzmanlaşan Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevini okurlarına duyurdu.

Erkan'ın söz konusu görevinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Mehmet Şimşek'in ardından yapıldığına dikkat çekildi.

Bloomberg: Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı

"Erkan, Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı oldu" diye yazan Bloomberg de yeni görevlendirmenin düşük faiz oranı politikasının sonladırılması anlamına gelebileceğini okurlarına duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, First Republic Bank'ın eski yetkilisi Hafize Gaye Erkan'ı yeni para birimi şefi olarak atadığı notuna yer verildi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post da "Erdoğan, eski Wall Street bankacısını Merkez Bankası Başkanlığı'na atadı." dedi.