Haftanın ilk iş gününde altın ve döviz fiyatları yükselişe geçti

İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik düzenledikleri saldırılara İran'ın da karşılık olarak ABD üssü bulunan Körfez ülkelerine saldırması ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişini engellemesi adımları geldi.

Yaşanan gerginlikler dünyada petrol fiyatlarının ve değerli emtiaların yükselmesine neden oldu. Doların güçlenmesi altın ve gümüşte düşüşe yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve İran'ın buna karşılık vermesi piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor.

Ons altın bugün güne 4 bin 677 dolara yükselerek başladı. Şu anda 4 bin 663 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 687 lira

Çeyrek altın: 11 bin 339 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 206 lira

Tam altın: 45 bin 362 lira

Yarım altın: 22 bin 681 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatları yükseliş seyrinde ve son durum şöyle:

Dolar: 44,6122 lira

Euro: 51,5998 lira

Sterlin: 58,9914 lira

BITCOIN

Kripto piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin yüzde 3,51 artışla 69 bin 195,5 dolara yükseldi.

GÜMÜŞ

Gümüşün gramı, 0,84 düşüşle 103,4615 liraya geriledi. Gümüşün onsu ise yüzde 1,0835 düşerek 71,9315 dolara indi.

BRENT PETROL

Brent petrolün varili ise yüzde 0,1 artışla 106,6 dolardan işlem görüyor.

BORSA CUMA GÜNÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kaybederek 12.936,35 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışının hemen üzerinde 15.000,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, cuma gününü 44,4920'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 44,6020'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.