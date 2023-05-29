HAK-İŞ: Milletimiz istikrar yönünde oy kullandı HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, seçim sonuçlarını değerlendirerek, milletin bir kez daha küresel güçlerin tezgahlarına ve ekonomi üzerinden kurulan kumpaslara düşmediğini belirtti.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turu kazanan isim oldu.

İş dünyası temsilcileri birbirleri ardına tebrik mesajları yayınlayarak, istikrar ortamının sürmesinin çalışmalara olumlu yansıyacağını belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında kenetlendiğini ifade etti.

Arslan, Özçelik-İş Sendikası'nın Ankara'da yapımına başlanan misafirhane temel atma töreninde konuştu.

"Türkiye'de seçimler her zaman dünyaya örnek olabilecek derecede demokratik yollarla gerçekleştiriliyor"

Arslan, konuşmasında, Türkiye'de seçimlerin her zaman dünyaya örnek olabilecek derecede demokratik yollarla gerçekleştirildiğini, dün bunun bir kez daha tekrarlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kez daha kutladı

Milli iradenin demokratik yollarla barışçıl bir şekilde tecelli etmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Kazananından, kaybedenine seçime katılan siyasi parti ve adayların Türkiye'nin kazandığını ifade etmesi bizi ayrıca heyecanlandırmıştır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla bir kez daha kutluyoruz.

"Büyük bir seçim zaferi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir seçim zaferine imza attığını belirten Arslan, şöyle devam etti: