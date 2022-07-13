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    Hakkari’nin ilk tatil köyü ilgi çekti

    Hakkari'de huzur ve güven ortamının sağlanması ile birlikte vatandaş da tatil ve eğlenceye vakit ayırmaya başladı.
    • 13.07.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 12:33
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    Hakkari’nin ilk tatil köyü ilgi çekti

    Hakkari’de geçen yıl yarı olimpik havuzu olan, içinde restoran, piknik ve rafting alanı bulunan tatil köyü tesisi hizmete girdi.

    Sıcakların artmasıyla birlikte Hakkari'de vatandaşlar kentin ilk tatil köyüne akın etti.

    Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta

    Hakkarili Abdurrahman Er tarafından 2021 yılında kent merkezine 7 kilometre uzakta bulunan Depin mevkiinde 15 bin metrekare alan üzerine kurulan tatil köyü, sıcaktan bunalan vatandaşları ağırlıyor.

    Vadandaşlar gece geç saatlere kadar havuzda

    İHA'nın haberine göre, huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte gece geç saatlere kadar yüzmenin keyfini yaşayan vatandaşlar, aileleri ile birlikte hoşça vakit geçiriyor.

    Tesiste aynı zamanda düğün, nişan ve kına gibi etkinlikler de düzenleniyor.

    Hakkari’nin ilk tatil köyü ilgi çekti #1

    "Hakkari gelişiyor"

    İstanbul’dan gelip memleketlerinde tatil yapan Deniz Minel, Devrim İkra ve Jinda Özkan isimli kardeşler, ilk defa tatil köyüne misafir olduklarını belirttiler. Özkan kardeşler, “Hakkari’nin geliştiğini gördük. Farklı yeni mağaza ve iş yerleri ile dikkat çekiyor. Herkes serinlemek adına tatil beldelerine akın etmek zorunda kalıyor. Zap Suyu’na serinlemek için giren insanların hayatlarını kaybettiğini öğrendik." dedi.

    Hakkari’nin ilk tatil köyü ilgi çekti #2

    Hakkari’nin ilk tatil köyü ilgi çekti #3

    Hakkari’nin ilk tatil köyü ilgi çekti #4


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