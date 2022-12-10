Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır arttırıldı

Hal uyuşmazlıklarında, 2023 yılı için hakem heyetinin çözeceği sorunların parasal sınırı 388 bin 917,43 lira olarak değiştirildi.

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda bir rakama kadar hal hakem heyeti karar veriyor.

Hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, yeniden derleme oranı ile 388 bin 917,43 lira olarak belirendi.

Yeni karar Resmi Gazete'de yer aldı

Ticaret Bakanlığı'nın "5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeniden derleme oranı yansıtıldı

Tebliğle, ilgili kanunda belirlenen parasal sınırların, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 122,93 oranında artırılarak yeniden belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

388 bin 917,43 liranın altındaki uyuşmazlıkları hal hakem heyetinin sorumluluğunda

Buna göre, 2023 yılı için değeri 388 bin 917,43 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak ve kararlar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre uygulanacak.