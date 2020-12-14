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    Halka açık dev futbol kulüpleri kasımda yatırımcısına kazandırdı

    Dünyaca ünlü futbol kulüplerinin kasım ayında iyi performans gösterdiği ancak koronavirüsten kaynaklı olumsuz etkiler hâlâ devam ediyor.
    • AA
    • 14.12.2020 - 12:11
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    Halka açık dev futbol kulüpleri kasımda yatırımcısına kazandırdı

    Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, geçen ay koronavirüs aşısının olumlu gelişmeleri ve başarılı sonuçlarının etkisiyle yükselerek yatırımcısına kazandırdı.

    Koronavirüs aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle küresel toparlanmaya ilişkin artan iyimserlik, dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinin hisse senedi piyasalarındaki kasım ayı performansını olumlu etkiledi.

    BAŞARILI SONUÇLARIN KATKISI OLDU

    Analistler, halka açık futbol kulüplerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları başarılı sonuçların da hisse senedi piyasalarındaki performansına katkıda bulunduğunu kaydetti.

    Kasım ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına İtalyan temsilcisi SS Lazio yüzde 42,8, Alman temsilcisi Borussia Dortmund yüzde 35,3, Fransız temsilcisi Olympique Lyonnais yüzde 14,2, İngiliz temsilcisi Manchester United yüzde 13,4, İtalyan temsilcisi Juventus yüzde 11,2, Hollanda temsilcisi AFC Ajax yüzde 5,8 ve Portekiz temsilcisi Benfica yüzde 2,3 kazandırdı.

    Halka açık dev futbol kulüpleri kasımda yatırımcısına kazandırdı #1

    KULÜPLER, YILIN 11 AYINDA YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

    Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, bu yılın ocak-kasım döneminde hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirdi.

    Analistler, yıl genelinde kulüplerin koronavirüs salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacağına dair beklentiler ve liglere ara verilmesi nedeniyle kulüplerin ekonomik kayba uğrayacağına dair öngörülerin kulüplerin hisse performansını olumsuz etkilediğini aktardı.

    Yılın 11 ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına SL Benfica yüzde 41,4, Borussia Dortmund yüzde 35,2, Juventus yüzde 34,8, Olympique Lyonnais yüzde 29,1, AFC Ajax yüzde 23,5, Manchester United yüzde 22,3 ve SS Lazio yüzde 14,1 kayıp yaşattı.

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