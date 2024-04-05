Ham ayçiçeği yağında düşürülen gümrük vergisinin süresi uzatıldı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Nisan'da dolacak düşük gümrük vergisiyle ithalat imkanının süresinin 22 Nisan'a uzatıldığı belirtildi.

AA

Bazı ürünlerde uygulanan gümrük vergisi oranındaki indirimin süreleri uzatıldı.

Yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 12'ye, ham ayçiçeği yağında yüzde 22'ye düşürülerek uygulanan gümrük vergisine ilişkin düzenlemenin 22 Nisan'a kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağındaki gümrük vergisinin düşürülmesine ilişkin düzenlemenin süresinde değişikliğe gidildi.

Süre 15 Nisan'dan 22 Nisan'a uzadı

Buna göre, söz konusu ürünlerde 15 Nisan'da dolacak düşük gümrük vergisiyle ithalat imkanının süresi 22 Nisan'a uzatıldı.

Gümrük vergisi değişim kararı

Resmi Gazete'nin 25 Ocak 2024 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yağlık ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçeği yağında ise 250 bin tonla sınırlı tarife kontenjanı açılmıştı.

Yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi: Yüzde 27 yerine yüzde 12

Yalnızca bu tarife kontenjanı miktarları için geçerli olacak şekilde, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)