Şanlıurfa'da seralarda kadınların ilgisi ve emekleriyle üretilen salkım domates, biber ve çeşitli sebzeler, yurt içi ve dışından daha çok rağbet görüyor.

Şanlıurfa'da, Harran Ovası'ndaki seralarda çalışan kadınlar, hem kentin sektördeki üretim payını büyüttükleri hem de aile ekonomilerine katkı sağladıkları için keyifle çalışıyor.

Tarım üretiminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa, Karaali bölgesinde çıkarılan jeotermal kaynağın seracılıkta değerlendirilmeye başlanmasının ardından, burada yetiştirilen ürünlerle de adından söz ettiriyor.

KADIN İSTİHDAMI ARTIYOR

Bu durum özellikle kadın istihdamını artırırken, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Bölgedeki yatırımcılar da daha özenli çalıştıkları için seraların her alanında kadın işçi çalıştırmayı tercih ediyor.

18 İLE 25 YAŞ ARASI YAKLAŞIK 350 KADIN

Büyük bölümü topraksız 500 dekardaki seralarda çalışan 18 ile 25 yaş arası yaklaşık 350 kadın, aile bütçesine destek oluyor. Kadın işçiler, ortalama 70 lira yevmiye alıyor.

"KADINLARI ÜRÜNE DAHA NAZİK YAKLAŞTIĞI İÇİN TERCİH EDİYORUZ"

Karaali bölgesinde işletmeci Yasin Demir, seracılığın daha çok kadınlara hitap ettiğini söyledi.

Demir, "Seramızda 45 işçimiz var, bunlardan 40'ı kadın. Bitkilerimiz hassas, kadınlar nazik davranıyor çiçek alma, ipe alma, domates hasadında, o nedenle tercih ediyoruz." dedi.

Harran Ovası'nın seraları kadınlara emanet VİDEO

"KEYİFLE ÇALIŞIYORUZ"

İşçilerden Kübra Fidan da sabah servislerle geldikleri seralarda, akşama kadar arkadaşlarıyla güzel vakit geçirerek çalıştıklarını belirterek, "Muhabbetle günümüz geçiyor. Zorlanmadan çalışıyoruz. Domatesler bizim elimizde daha lezzetli oluyor, daha kibar davranıyoruz, onları bir çocuk gibi yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşadıklarına dikkati çeken Fidan, hastalığın bir an önce son bulmasını istediklerini ifade etti.

“DOMATESLERE BEBEK GİBİ BAKIYORUZ”

İşçilerden Zeynep Özden, serada çalışmanın kendilerine avantaj sağladığını anlatarak, "Daha önceden dışarıda mevsimlik işçi olarak çalışıyorduk. Sera kapalı ve kadınlarla yan yana olduğumuz için daha iyi oluyor. Domateslerle iç içe olmak çok iyi, onlara bebek gibi bakıyoruz." dedi.

Ayşe Demir ise önceki dönemlerde tarım işçisi olarak farklı illere gitmek zorunda kaldıklarını, 4 yıldır ise serada çalıştığını söyledi. Demir, tarlalara göre işlerinin daha rahat olduğunu dile getirdi.