Hatay'da safranın kilosu 90 bin liraya satıyor

Safran sadece Safranbolu'da değil iklimin yeterli olduğu başka coğrafyalarda da üretiliyor. Hatay'da çiftçi Münevver Ezelsoy da safran üretimini artırmayı planlayan üreticilerden biri.

Hatay’da, Osmanlılar zamanında önemli bir kültür bitkisi olan safran yetiştiriliyor. Üretici Münevver Ezelsoy, 1 dönümden en fazla bir kilogram arası kırmızı safran elde edebildiklerini ve bunu da başta Amerika olmak üzere Hollanda, Japonya gibi ülkelere kilosu 90 bin liradan gönderdiklerini söyledi.

SAFRANLAR KARANLIKTA SAKLANIYOR

Güneş ışığından uzakta karanlık ortamda folyolara sarılarak saklanan safranlar, kavanozlar içerisinde bulunuyor.

HATAY, SAFRANIN İKİNCİ ÜRETİM MERKEZİ

İlk olarak Safranbolu’da yetiştirilmeye başlayan ve Türkiye’nin ikinci üretim merkezi haline gelen Hatay’da üretilen safran, hem ilaç hem de kaliteli kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

SAFRAN İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde safran üretimi yapan Münevver Ezelsoy, safranın ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmasının yanı sıra çiçeğinin de reçel olarak yapıldığını söyledi.

MADDİ GETİRİSİ YÜKSEK BİR ÜRÜN OLDUĞU İÇİN ÜRETİYOR

Ezelsoy, “Safran üretmeye 5 yıl önce başladım. Başlamadan önce iyice araştırdım, safran nedir neden ekmem gerekiyor diye. Maddi açıdan getirisi çok iyi bir ürün olduğundan ve çok değerli bir bitki olduğunu öğrendim. Her sektörden kullanıldığını tespit etmek için adım attık. Adaptasyon sağlayıp sağlamayacağını gözlemlemek için küçük ölçekte başladık 100 kilogram ile. İkinci yılda 250 kilograma çıktık, toplam 2 buçuk dönüm ektik. 2 buçuk dönümden 850 kilogram safran soğanı elde ettik.





1 DÖNÜMDEN 1 KİLO SAFRAN ELDE EDİLİYOR

1 dönümden 750 gram 1 kilogram arası kırmızı safran elde edebiliyoruz. Yine baharata kullandığımız sarı safran var, ikisi aynı çiçekten, çiçeği de reçel olarak kullanabiliyoruz. Biz toprağı hazırladıktan sonra hayvan gübresi kullanıyoruz. Gübreyi kullandığımızda hayvanlarını meraya götüren insanlardan satın alıyoruz.





SAFRAN SU İSTEMİYOR

Bizim köyde su sıkıntısı var ve safran bitkisi su istemeyen bir bitki. Eylül ayında yağmur yağarsa hiç su vermemiz gerekmiyor. Bir kere ekiyoruz, 3 yıl tarla da kalıyor. Ama yabani otlarla mücadele ediyoruz.” dedi.

SAFRANIN BİR KISMI BAHARAT OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Amerika, Hollanda, Çin ve Japonya’ya da gönderdiklerini belirten Ezelsoy, “Safran, hem ilaç hem de kaliteli kozmetik sanayisinde ve sarı kısmı da baharat olarak kullanılan bir bitki. Başta Amerika’ya gönderiyoruz, Hollanda, Çin ve Japonya’ya da gönderiyoruz. Biz bu dört bağlantıyı sağlamlaştırabilirsek daha iyi olacak, aslında çok da acele etmiyoruz.” dedi.

8 DOLARDAN 25 BİN DOLARA KADAR PAZARI VAR

Ezelsoy kilosunu 80-90 bin lira arasında sattıklarını belirterek “Safran çok değerli bir ürün, 8 dolardan 25 bin dolara kadar pazarı var. Biz kilosunu 80-90 bin lira arasına veriyoruz. Pazarımızı netleştirdiğimiz zaman üretmememiz için bir sebebi yok.





SATIŞIN YÜZDE 55'İ KAZANÇ

Satışımızın yüzde 45’i ortalama bizim maliyetimiz oluyor.” dedi.