Hatay'da yaptıkları amigurumi oyuncaklar ABD'ye gidiyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, amigurumi oyuncak yapmayı öğrenip, ABD’den sipariş aldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, hobi amaçlı gittikleri kursta “amigurumi” tekniği ile ipleri örerek oyuncak yapmayı öğrenen kadınların izlediği yol ihracata kadar uzandı.

SOSYAL MEDYADAN PAZARLADILAR

Yaptıkları oyuncakları sosyal medya üzerinden pazarlamaya çalışan kadın kursiyerler, ABD’den 200 adet oyuncak siparişi aldı.

HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE ÖĞRENDİLER

Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü'nün açmış olduğu Japonların dünyaya tanıttığı, iplerden örülerek yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen “amigurumi” yapımını hobi amaçlı öğrenmek için kurslara katılan kadın kursiyerler, önce oyuncak yapmayı öğrendi.

"OYUNCAKLAR İLGİ GÖRÜYOR"

5 yılda yaklaşık 250 çoğunluğu ev hanımı kadına “amigurumi” yapmayı öğrettiğini belirten kurs öğretici Rabia Bölükbaşı, "Kursiyerlerimizle birlikte amigurumi tekniğiyle yapmış olduğumuz oyuncakları sosyal medya hesaplarımızda sergileyeme başladık. Oyuncaklar ilgi görmeye başladı. İletişim araçları ile bizlere ulaşarak almaya başladılar." diye konuştu.

Son gelen siparişe şaşırdıklarını söyleyen Bölükbaşı, "Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde ikamet eden Türk girişimci, kursiyerlerimiz ile yapmış olduğumuz tavşan, kuzu, geyik ve diğer amigurumi çeşitlerimizden, bebeklerin oynayabileceği 200 adet talep etti.” dedi.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Kursiyer Şenay Demir, merak ettiği için almaya başladığı kursta yaptığı el emeği oyuncakların ilk başlarda ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini, yurt içi ve yurt dışından aldıkları talep ile aile bütçesine katkıda bulunmaya başladığını söyledi.