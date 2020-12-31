Hatay'da yılbaşı için kuru yemişe yoğun talep

Yılbaşının geleneksel alışveriş alışkanlığının başında kuru yemiş almak geliyor. Özellikle kısıtlama nedeni ile evlerimizde olacağımız bu yıl kuru yemişe daha büyük yoğunluk oldu.

Hatay’da, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağında vatandaşların yılbaşını evde geçirecek olması nedeniyle kuru yemişe yoğun talep var.

Antakya ilçesinde yıllardır kuru yemiş satışı yapan Rasim Demir, taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Hafta sonları ve akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı normalde yoğun olarak çalıştıklarını anlatan Demir, yılbaşında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı da satışların büyük oranda arttığını, talepleri karşılaşamaya çalıştıklarını kaydetti.

“YOĞUNLUK OLUNCA, İNSANLAR SOSYAL MESAFE KONUSUNA DİKKAT ETMİYOR”

Özellikle herkesin alışveriş için akşam saatini beklediğini, bunun da kendilerini zor durumda bıraktığını söyleyen Demir, "Bizim isteğimiz, aralıklarla insanlar gelip alışverişlerini yapsınlar. Yoğunluk olunca, uyarılara rağmen insanlar sosyal mesafe konusuna dikkat etmiyor. İnsanlar akın ediyor. Herkesin sosyal mesafeye dikkat etmesi için çağrıda bulunuyorum. Hem bizim sağlığımız hem de onların sağlığı için. İhtiyaçlarımızı almak için akşam yoğunluğunu beklemeye gerek yok, yoğun olmayan saatlerde vatandaşa daha iyi hizmet veriyoruz.” dedi.

FİYATLAR 15-100 LİRA ARALIĞINDA

Kuru yemiş çeşitlerinde kilo fiyatlarının 15 liradan başlayıp, 80-100 liraya kadar çıktığını belirten Demir, fiyatlarda herhangi bir artışın söz konusu olmadığını ifade etti.

EN ÇOK TALEP, KARIŞIK ÇEREZE

Hafta sonlarındaki sokağa çıkma kısıtlamalarında her hafta içi kuru yemişçiye gelerek çerez aldığını söyleyen Şefik Çalışkan, "En çok karışık çerez tercih ediyoruz. Evde olduğumuz için bir de kış ayları olduğu için geceler uzun çerez ile teselli oluyoruz.” dedi. Çalışkan, akşam yoğunluğa denk gelmemek için alışverişini gündüz saatlerinde yaptığını aktardı.

KISITLAMALARDA ÇEREZ ALIMI ARTTI

Her sokağa çıkma kısıtlamasında çerez aldığını ve en çok karışık çerezi tercih ettiğini belirten Mahmut Zambak da zor bir süreç geçirdiklerini ve koronavirüs hastalığından bir an önce kurtulmayı diledi.