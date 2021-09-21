Marmara ve Karadeniz'de 1 Eylül'de biten balık avı yasağı, Doğu Akdeniz'de 15 Eylül'de sona erdi. Hataylı balıkçıların Doğu Akdeniz'deki avlanma mesaileri de böylece başlamış oldu.

Doğu Akdeniz'de avlanma yasağının 15 Eylül'de sona ermesiyle Samandağ Balıkçı Barınağı'nda gece boyunca hazırlık yapan ve sabahın ilk ışıklarıyla "Vira bismillah" diyerek denize açılan Hataylı balıkçıların, av mesaisi başladı.

RADARDAN TESPİT ETTİKLERİ BALIKLARI AĞ ATARAK ÇEVİRİYORLAR

Radardan tespit edilen balıklar, geniş bir alana atılan ağla çevrilerek, teknedeki tayfalar tarafından hummalı bir çalışma sonucunda güverteye alınıyor.

AĞLARI TOPLAMA ÇALIŞMASI 1,5 SAAT SÜRÜYOR

Yaklaşık 1,5 saat içerisinde toplanan ağa takılan balıklar, cinslerine göre ayrı ayrı kasalara konularak soğutucu depolara diziliyor.

BİR SONRAKİ BALIK TESPİTİNE KADAR DİNLENİYORLAR

Toplama ve kasalama işlemlerinin ardından teknedeki tayfalar, diğer balık tespitine kadar dinleniyor.

2 GÜN TEKNEDE GEÇİYOR

Av döneminde en az 2 günlerini teknede geçiren balıkçılar, aşçı tarafından hazırlanan yemekleri de birlikte yiyor.

BAZI TEKNELER 5-6 GÜN AÇIKTA KALIYOR

Avın durumuna göre işini erken bitiren tekneler Hatay sahillerine dönerken, bazı tekneler 5-6 gün açıklarda kalıyor.

Hataylı balıkçıların av mesaisi başladı VİDEO

GETİRİLEN DENİZ MAHSULLERİ SOĞUTUCULU ARAÇLARA YÜKLENİYOR

Barınağa yanaşan teknelerdeki balıkçılar, getirdikleri deniz mahsullerini kendilerini karada hazır bekleyen soğutucu sistemi olan araçlara yükleyerek farklı illerdeki balık pazarlarına ve marketlere gönderiyor.

BALIKÇILAR YENİ SEZONDAN UMUTLU

Yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Nejdet Kara, 15 Eylül'de "Vira bismillah" dediklerini anlattı. İyi bir sezon umuduyla mavi sulara açıldıklarını aktaran Kara, iyi bir başlangıç avı yapamamalarına rağmen ilerleyen günlerden umutlu olduklarını söyledi.

"İLK BİRKAÇ GÜN DURGUN GEÇTİ"

Radarda yeni yeni balık tespit ettiklerini belirten Kara, "Havadan mı bilmiyoruz ilk birkaç gün geçen yıllara göre durgun geçti. Fakat şu an yeni yeni radarda balık tespiti yapıyoruz. Geçen günlere nazaran bugünlerde daha da iyi olarak görüyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde daha da iyi olacak, umudumuz var. Ağırlıklı olarak palamut, kolyoz, sardalya ağlarımıza takıldı. Bunları kasalayıp Diyarbakır, Gaziantep, Bursa ve İzmir gibi farklı illere gönderiyoruz." diye konuştu.

"BEKLEDİĞİMİZİ HENÜZ BULAMADIK"

Balıkçı Semir Kara da 15 yıldır bu işle geçimini sağladığını belirtti. Geçen yıllara göre beklediklerini henüz bulamadıklarını aktaran Kara, "Havaların oturmasıyla daha iyi balık görüleceğini düşünüyoruz. Yeni sezondan umutluyuz. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın." dedi.