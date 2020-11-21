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    Hataylı kadınlar, en acı biberden 'Aşk reçeli' yapıyor

    Hatay’da Türkiye’nin en acı biberi olarak bilinen Samandağ biberi ile reçel yapan kadın girişimciler, kendi markaları ile ürünlerini satışa sundu.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 09:35
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    Hataylı kadınlar, en acı biberden 'Aşk reçeli' yapıyor

    Samandağ Belediyesi’nin "Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" tarafından yapımına başlanan biber reçelinin Türkiye geneline tanıtılması hedefleniyor. Kadın girişimci Gönül Dağ tarafından üretilen acısı ile tanınan biberden üretilen “Aşk Reçeli” de sunduğu farklı tadı ile ilgi çeçiyor.

    ACI BİLERDEN YAPILAN AŞK REÇELİ

    Reçeli hem acı hem de tatlı biberden yaptıklarını söyleyen Dağ, "Biberlerimizi yıkayıp ince ince doğradıktan sonra şekerle beraber tencereye koyuyoruz. İki saat bir süre bekledikten sonra, suyunu bırakıyor. Onu suyu ile beraber kaynatıyoruz, kıvamını aldıktan sonra hazır hale geliyor. Piştikten sonra onu kavanozlara doldurup, havasını alıp satışa hazır hale getiriyoruz. Bu reçelin özelliği acı biber ile yapılmasıdır.” dedi.

    “GÜZEL BİR LEZZET ORTAYA ÇIKTI”

    Kadın girişimcilere destek vererek onların iş hayatına dahil olması için imkan tanıdıklarını söyleyen Kooperatif Başkanı Yeliz Beyaz, son dönemlerde ünlenen Samandağ biberi ile reçel yapmaya karar verdiklerini ve güzel bir lezzeti ortaya çıkardıklarını söyledi.

    Hataylı kadınlar, en acı biberden Aşk reçeli yapıyor #1

    “KATKI MADDESİ YOK”

    Reçelin doğal olduğu ve hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmadıklarını belirten Beyaz, "Kadınlarımızla birlikte tarladan biberlerimizi topluyoruz. İmalathanemizde profesyonel mutfağımızda Samandağ biberi ile yapılan tamamen katkısız doğal biber reçelimizi üretiyoruz. Doğal katkısız kendi suyunda pişiyor. Hem acı hem de tatlı bir reçelimiz bu yüzden adına ‘Aşk Reçeli’ diyoruz.” dedi.

    Hataylı kadınlar, en acı biberden Aşk reçeli yapıyor #2

    “ÜRÜNLER ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR”

    Üretim evinde 100’e yakın ürün bulunduğunu ve bu ürünlerinin tamamının “Gastro Köy” markası ile satışını yaptıklarını söyleyen Beyaz, “Türkiye'nin her yerine kargo yoluyla gönderebiliyoruz.” dedi.

    Hataylı kadınlar, en acı biberden Aşk reçeli yapıyor #3

    Hataylı kadınlar, en acı biberden Aşk reçeli yapıyor #4

    Hataylı kadınlar, en acı biberden Aşk reçeli yapıyor #5

    Hataylı kadınlar, en acı biberden Aşk reçeli yapıyor #6

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