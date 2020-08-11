Hava İş maaş konuşulacak zaman mı

Korona ile büyük darbe yiyen havacılık sektörü, toparlanma aşamasındayken sendika baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Çin'den yayılarak tüm dünyada binlerce ölüme neden olan koronavirüs, en büyük etkiyi havacılık ve turizm sektöründe gösterdi.

Ülkelerin kapılarını kapatması nedeniyle uzun bir dönem uçuşlar iptal edildi, uçaklar havaalanlarında kaldı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de normalleşme adımlarının atılması, havacılık sektörüne can suyu oldu.

Sektör toparlanmaya başlarken, Hava-İş'in baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Uçuşların başlamasının ardından harekete geçen Hava-İş, ücretlerin iyileştirilmesi gibi birçok talepte bulundu.

HAVA-İŞ'İN ARKASINDA KİM VAR

Bu zam taleplerinin arkasındaki ayrıntı da oldukça dikkat çekici. Hava-İş'e Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) destek sağlıyor.

Türk Hava Yolları'nın Hava-İş'in taleplerinin yerine getirmesini isteyen ITF, müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini savundu.

YILDA 15 MAAŞ ALIYORLAR

Bilindiği üzere; normal çalışanlar yılda 12 maaş alırken, Hava-İş üyesi olan çalışanlar yılda 15 maaş alıyor.

FOTOĞRAF: HAVA-İŞ GENEL BAŞKANI ALİ KEMAL TATLIBAL

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEYEN SENDİKA

Türkiye, ITF'yi yaptığı küstah çağrının ardından tanımıştı.

ITF, terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü isteyen bir bildiri yayınlamıştı.

Hava-İş, ITF'nin bu bildirisinin ardından birlikten çekildiğini açıklasa da ilişkilerin aynı şekilde devam ettiği bu dönemde ortaya çıktı.