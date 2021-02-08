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    Hava Kuvvetleri'ne Kanatlı Güdüm Kitleri teslim edildi

    Bombalara hassas vuruş kabiliyeti kazandıran kitlerin yeni teslimatı gerçekleştirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.02.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 13:17
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    Hava Kuvvetleri'ne Kanatlı Güdüm Kitleri teslim edildi

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Kanatlı Güdüm Kitleri'nin (KGK) yeni teslimatlarının yapıldığını bildirdi.

    Demir, Twitter hesabından söz konusu teslimatlara ilişkin paylaşımda bulundu.

    GÜDÜM KİTLERİNİN TESLİMATI DEVAM EDİYOR

    "Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz." diyen Demir, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." bilgisini paylaştı.

    Hava Kuvvetleri'ne Kanatlı Güdüm Kitleri teslim edildi ViDEO

    Hava Kuvvetleri ne Kanatlı Güdüm Kitleri teslim edildi #1

    Hava Kuvvetleri ne Kanatlı Güdüm Kitleri teslim edildi #2

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