Havalar iyi gidince Akdeniz'de balık fiyatları artmadı

Akdeniz’de havaların iyi gitmesinden dolayı ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen Mersin'de, son 10 yılın en düşük fiyatlarından balık tüketiliyor.

Balık sezonu açılınca son yıllarda görülmemiş bir balık bolluğu yaşandı. Bu da fiyatlara olumlu olarak yansıdı.

Akdeniz'de av yasağının kalktığı 15 Eylül'den itibaren balık bolluğu, fiyatların ucuzlamasına yol açmıştı. Bölgede, havaların iyi gitmesinden dolayı ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen balık fiyatlarında artış olmadı.

"TAZE VE UCUZ BALIK"

Balık pazarında fiyatların uygun olduğunu belirten Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, vatandaşları taze ve ucuz balık yemeye davet etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle balığa ilginin yoğun olduğunu kaydeden Polat, balık fiyatlarının ise her bütçeye uygun olduğunu söyledi.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK FİYATLARI

Akdeniz’de havaların iyi gitmesinin hem balıkçıları hem de vatandaşı memnun ettiğini kaydeden Polat, "Havaların iyi gitmesi nedeniyle teknelerimiz sürekli çalışıyor. Şu an tezgahlarımızda balık bol. Fiyatlarımız çok uygun. Pandemiden dolayı da düşük tuttuk. Her bütçeye uygun balık var. Hamsi 15 lira, istavrit 10-15, sardalya 10-15, barbun 20-25, çupira-levrek ise 30-40 lira arasında değişiyor. Fiyatlar son 10 yılın en düşük seviyesinde.” dedi.

KORONAVİRÜS İLGİYİ ARTTIRDI

Vatandaşları balık yemeye davet eden Polat, şöyle konuştu:

"Koronavirüs nedeniyle balığa ilgi yoğun. Halkımız bu konuda bilinçlenmiş durumda. Halkımız balığın bağışıklığı artırdığını biliyorlar. Akdeniz’de her yaştan insan balık yiyor.

"DOĞALLIĞINI KORUMUŞ TEK BESİN"

Doğallığını korumuş tek besin balık şu an. Akdeniz’in berrak sularından tutup canlı canlı halkımıza getiriyoruz. Balık, omega 3 açısından çok zengin bir yiyecek. A ve D vitaminleri açısından çok zengin bir yiyecek. Halkımıza tavsiyemiz özellikle bu pandemi sürecinde balık yemeleri.”