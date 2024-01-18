Havalar soğudu, İstanbul'da vatandaşlar aktarların yolunu tuttu Vatandaşlar soğuk algınlıklarından korunmak için aktarlara koşup, ıhlamur, zencefil, nane, zerdeçal ve adaçayı gibi ürünleri satın alıyor. Aktarlar, vatandaşları her bitkinin birbiri ile karıştırılmaması gerektiği yönünde uyarıyor.

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İHA

Soğuk havalar Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve nezle daha fazla görülmeye başladı.

Soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar da aktarların yolunu tuttu.

Ihlamur, zencefil, nane, zerdeçal, adaçayı gibi ürünlere talep gösteren vatandaşlar, aktarlarda yoğunluk oluşturdu.

Aktarlar, havalar soğuduğunda bitki çaylarına talebin arttığını ifade etti.

"Bitki çayları soğuk algınlığına karşı daha dirençli olmak için tüketiliyor"

İstanbul Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı esnafı Mahmut Yıldız, yaşanan ilgiyi şu sözlerle dile getirdi:

Kış aylarında soğuk algınlığı gibi hastalıklar çoğalıyor. İnsanlar bitkisel ürünlerden faydalanmak istiyor. Zencefil, adaçayı, tarçın, ıhlamur gibi ürünler bu dönemde daha çok tercih ediliyor. Bu ürünlerin karışımları soğuk algınlığına karşı daha dirençli olmak adına tüketilmek isteniyor. Her bitki birbiriyle karıştırılmaz, bu açıdan da dikkatli olmak gerekiyor.

"Günde bir fincan tüketilmesi yeterli"

Hastalık yaşamadan bu ürünleri tercih etmek lazım. Günde bir fincan tüketilmesinin yeterli olduğunu düşünüyorum.

"Fiyatlar bu sene çok yükselmedi"

Fiyatlar bu sene çok yükselmedi. Kış çayının kilogram fiyatı 450 lira, zencefil, zerdeçal kilogram fiyatı 300-350 lira, ıhlamurun kilogram fiyatı 120 lira. Fakat bu ürünler 100 gram alındığında dahi uzun bir süre yetebiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)