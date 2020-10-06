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    Hazine 7.1 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 112 milyon lira borçlanmaya gitti.
    • AA
    • 06.10.2020 - 15:29
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 15:29
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    Hazine 7.1 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 4 yıl yani 1.379 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

    Nominal teklifin 6 milyar 318 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 773 milyon lira, net satış 1 milyar 806 milyon 300 bin lira olarak gerçekleşti.

    PİYASA YAPICILARA 1 MİLYAR 500 MİLYON LİRALIK SATIŞ

    Kamu kuruluşlarından gelen 56 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 167 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

    Hazine 7.1 milyar lira borçlandı #1

    İHALEDE BASİT FAİZ YÜZDE 12,59, BİLEŞİK FAİZ YÜZDE 12,98

    Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl yani 1.820 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 12,59, bileşik faiz yüzde 12,98 oldu.

    Nominal teklifin 2 milyar 718 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 749 milyon lira, net satış 1 milyar 749,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

    KAMU KURULUŞLARINDAN GELEN 500 MİLYON LİRALIK TEKLİF İHALENİN TAMAMINI KARŞILADI

    Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 792 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

    Böylece Hazine, piyasaya toplam 7 milyar 112 milyon lira borçlandı.

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