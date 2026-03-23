Hazine alacakları ve merkezi yönetim borç stoku açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri ve merkezi yönetim brüt borç stokunu açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 253 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 217,7 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 420 milyon lira tahsil edildi.

MERKEZİ YÖNETİM BRÜT BORÇ STOKU

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 14 trilyon 395,8 milyar lira olarak belirlendi.

Borç stokunun 6 trilyon 777,9 milyar liralık kısmı Türk Lirası, 7 trilyon 617,9 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.