Hazine bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 427 milyon 300 bin lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı ihale düzenleyerek her iki ihalenin toplamıyla piyasaya toplam 7 milyar 427 milyon 300 bin lira borçlandı.

İLK İHALE 14 AY VADELİ

Bakanlık, ilk ihalede 14 ay (413 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 15,7, bileşik faiz ise yüzde 15,54 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 112 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 232 milyon lira, net satış 196 milyon 900 bin lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 345 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 200 milyon liralık satış yapıldı.

İKİNCİ İHALE 6 YIL VADELİ

Bakanlık, ikinci ihalede ise 6 yıl (2 bin 324 gün) vadeli, 6 ayda bir 1,45 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede reel basit faiz yüzde 2,39, reel bileşik faiz yüzde 2,4 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 248 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 115 milyon lira, net satış 5 milyar 230 milyon 400 bin lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 995 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.