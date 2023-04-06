Hazine, ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi Hazine tarafından dün finans kurumlarının yetkilendirilmesinin ardından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ilk ESG tahvil ihracı gerçekleştirilmiş oldu.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk Çevresel, Sosyal ve Yönetişim-Environmental, Social and Governance (ESG) tahvil ihracında 2,5 milyar dolarlık satış yapıldı.

Uluslararası finans kuruluşları yeşil tahvil ihracı için yetkilendirildi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2030 vadeli yeşil tahvil ihracı için dün Bank of America, ING, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki verilmişti.

İhraç tutarı 2,5 milyar dolar oldu

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken ihraç tutarı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

13 Nisan 2023 tarihinde hesaplarda

İhraç tutarı 13 Nisan 2023 tarihinde hesaplara aktarılacak.

İhraç tutarının 3 katından fazla talep toplandı

13 Nisan 2030 vadeli yeşil tahvilin kupon oranı yüzde 9,125, getiri oranı yüzde 9,30 oldu. İhraca yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Tahvil satışının ülkeler dağılımı

Tahvilin yüzde 31'i Birleşik Krallık, yüzde 19'u Türkiye, yüzde 18'i ABD, yüzde 16'sı Orta Doğu, yüzde 15'i diğer Avrupa ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

İlk ESG tahvil ihracı

Söz konusu işlem, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ilk ESG tahvil ihracı oldu.

Toplam 7,5 milyar dolar tutarında finansman

Bu yeşil tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

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