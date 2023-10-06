Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de yatırımcılarla buluştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleriyle başladığı "road show" yatırımcı görüşmeleri kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da önemli temaslar bulundu.

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Türkiye, yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinden sonra uluslararası yatırımcılarla temaslarını sıklaştırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli kesimlerden yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatıyor.

Bakan Şimşek görüşmelerine finansın önemli duraklarından İngiltere'nin başkenti Londra'da devam etti.

Şimşek, 4-6 Ekim'de uluslararası yatırımcılarla yoğun temaslarda bulundu.

Varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan varlık yönetim şirketleri yöneticileriyle görüştü

Ziyaret kapsamında, toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonları yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, aralarında derecelendirme kuruluşlarının da bulunduğu yaklaşık 85 ayrı kurumdan 100'ün üzerinde üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Orta Vadeli Program'a değindi

Görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yatırımcıları Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.

Haftaya Marakeş'e gidecek

Söz konusu ziyaretlerin ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının gelecek hafta Marakeş'te başlayacak yıllık toplantılarına da Türkiye'yi temsilen katılacak olan Şimşek'in, burada da çeşitli ülke mevkidaşları, fon yöneticileri, yatırım bankalarının temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Şimşek'e bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.