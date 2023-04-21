Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2 bin 750 personel alımı müjdesi verdi
ensonhaber.com

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde istihdama katkı sağlayacak alımı duyuruları üst üste geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na mülakatsız 2 bin 431 personel alınacağının açıklanmasının ardından şimdi de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir mesaj yayınlayarak nitelikle 2 bin 750 personel alınacağını duyurdu.

Duyuruya göre 50 devlet gelir uzmanı ve 2 bin 700 gelir uzman yardımcısı alınacak.

"Bir Bayram müjdesi de bizden"

Bakan Nebati'nin nitelikli iş gücünü artırabilmek için yapılacak alımlarla ilgili mesajı şöyle:

Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim.

Gözden Kaçmasın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na mülakatsız 2 bin 431 personel alınacak Haberin Detayları