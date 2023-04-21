Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2 bin 750 personel alımı müjdesi verdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından "Bir bayram müjdesi de bizden" diyerek, 2 bin 750 personel alınacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde istihdama katkı sağlayacak personel alımı duyuruları üst üste geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na mülakatsız 2 bin 431 personel alınacağının açıklanmasının ardından şimdi de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir mesaj yayınlayarak nitelikle 2 bin 750 personel alınacağını duyurdu.

Duyuruya göre 50 devlet gelir uzmanı ve 2 bin 700 gelir uzman yardımcısı alınacak.

"Bir Bayram müjdesi de bizden"

Bakan Nebati'nin nitelikli iş gücünü artırabilmek için yapılacak alımlarla ilgili mesajı şöyle:

Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim.