Hazine ve Maliye Bakanlığı: KİT'lerde 104 bin 14 kişi çalışıyor KİT'lerde yılın ilk çeyreği itibarıyla çalışan sayısı aktarıldı. Verilen bilgilere göre, çalışanların 4 bin 267'si memur ve 43 bin 611'inin de sözleşmeli olduğu bildirildi.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın ilk çeyreği itibarıyla 104 bin 14 kişi görev yapıyor.

Çalışanların 4 bin 267'si memur, 43 bin 611'i sözleşmeli, 42 bin 868'i kapsam içi işçi, 3 bin 542'si kapsam dışı işçi, 9 bin 726'sı ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam: 207

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 104 bin 14 kişi çalışıyor ve bunların 103 bin 807'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 207'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)