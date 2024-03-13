Haberler



Ekonomi



Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı, euro cinsinden 2030 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye yetki verdiğini duyurdu.