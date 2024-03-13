Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi
AA

Türkiye'den tahvil ihracı için uluslararası 4 finans kuruluşu yetkilendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden 2030 vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan ve Societe Generale'ye yetki verdi.

"Euro cinsinden 2030 vadeli tahvil ihracı için"

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda, şu açıklama yer aldı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden 2030 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan ve Societe Generale'ye yetki vermiştir. Piyasa koşullarına bağlı olarak ihracın fiyatlamasının yarın yapılması planlanmaktadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)