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- Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacağını açıkladı.
- AA
- 19.09.2021 - 14:27
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Duyura göre ikinci ihalede ise 4 yıl (1.575 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.