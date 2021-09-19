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    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacağını açıkladı.
    • AA
    • 19.09.2021 - 14:27
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    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

    Duyura göre ikinci ihalede ise 4 yıl (1.575 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek #1

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