Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Duyura göre ikinci ihalede ise 4 yıl (1.575 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.