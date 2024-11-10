Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi politikası gereği program kapsamında devlet tahvili ihaleleri düzenliyor.
Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İKİNCİ İHALE 6 YIL VADELİ
İkinci ihalede ise 6 yıl (2 bin 345 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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