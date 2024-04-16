Hazine'den Dünya Bankası’ndan sağlanan kaynaklarla ilgili açıklama: Amacı dışında kullanım yok Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Dünya Bankası ülke iş birliğine dair bir basın açıklaması yapılarak, kurumdan sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımın söz konusu olmadığı belirtildi.

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Sosyal medyada Dünya Bankası ve Türkiye'nin arasındaki 5 yıllık yol haritası ile ilgili iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir açıklama ile yanıt verdi.

Bakanlık, geçmişte olduğu gibi Dünya Bankası ile kalkınma hedeflerinin desteklenmesinde birlikte çalışmaya ve geliştirilen büyük projeler ile katma değer üretmeye devam edileceğini vurguladı.

Bakanlığı'nın yayınladığı Dünya Bankası ülke iş birliğine dair basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Dünya Bankası (DB) ve Türkiye arasındaki beş yıllık iş birliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar asılsız ve mesnetsizdir.

"Dünya Bankası’ndan bugüne kadar 52 milyar dolar finansman sağlandı"

1947 yılında üye olduğumuz Dünya Bankası’ndan bugüne kadar toplamda 52 milyar dolar finansman sağlanmıştır. Söz konusu finansman, kalkınma önceliklerimiz kapsamında ilgili kuruluşlarımız ve DB tarafından ortaklaşa geliştirilen projeler kapsamında kullanılmaktadır.

"DB’den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir.

DB’den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir. DB kredileri yoksulluğun azaltılması ve refahın eşit paylaşılması odağında sürdürülebilir büyümeyi hedeflemekte olup; bu kaynakların kullanımında toplumun ortak çıkarı gözetilmektedir.

"Bu kredilerin İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, programda geçen 'kırılgan gruplar'ın İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi olmadığı şu ifadelerle aktarıldı:

CPF programında geçen “kırılgan gruplar” esas itibarıyla yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. DB projeleri ile söz konusu gruplara beceri kazandırılarak üretime dahil edilmesi ve böylece istihdamın artırılarak yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu kredilerin İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur.

"Sığınmacılar özelinde DB’den sağlanacak herhangi bir kredi bulunmamaktadır"