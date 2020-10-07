Hazine'nin 2.5 milyar dolarlık tahvil ihracı, 3 katı talep gördü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 5 yıl vadeli 2.5 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği tahvil ihracına 300'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı talep gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan'a dün yetki verildiği belirtildi.

TAHVİLİN YÜZDE 10’U TÜRKİYE’YE SATILDI

İhracın aynı gün sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İhraç miktarı toplam 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Ekim tarihinde hesaplarımıza girecektir. Tahvilin kupon oranı yüzde 6,375, yatırımcıya getirisi yüzde 6,4 olmuştur. Tahvile toplamda 300'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı kadar talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 38'i İngiltere, yüzde 21'i ABD, yüzde 18'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10'u Türkiye, yüzde 10'u Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır."

Söz konusu ihraçla ve daha önce yapılan ihraçla birlikte, bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6.5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

DOLAR TAHVİL İHRACI NEDİR?

Dolar tahvil ihracı, vergi avantajı taşıyor. Satın alan açısından belirli bir getiriyi garanti ettiğinden vade sonunda elde edeceği getiri de vade başlangıcında biliniyor.

Bu tahviller, vade sonunda elde edilecek ana paranın altında bir fiyatla satılıyor ve alımda ödenen para ile vade sonunda elde edilecek para arasındaki fark yatırımcının kazancı oluyor.

Her tahvil ihracı, ihraç eden ile yatırımcı arasında yapılan bir anlaşmayı içeriyor.