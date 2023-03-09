Hazine'nin dolar cinsinden tahvil ihracına büyük talep geldi Hazine tahvil ihracı düzenledi. Hazinenin dolar cinsinden tahvil ihracına 3 katından fazla talep geldiği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilen dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihraç miktarı 2,25 milyar dolar oldu.

5 milyar dolar finansman

Bu tahvil ihracıyla 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

200'e yakın yatırımcı talep gösterdi

Tahvil ihracına 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Dün üç bankaya yetki verildi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki verildiği hatırlatıldı.

"Tahvilin yüzde 35'i Birleşik Krallık'taki yatırımcılara satıldı"

Söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 2,25 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi: