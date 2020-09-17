Hazır giyim sektörü 'medikal tekstil'le ilerliyor

Koronavirüs sürecinde sancı çeken sektörlerden olan hazır giyim, aradığı çıkış ivmesini maske, önlük, tulum gibi medikal tekstil ürünleri üretiminde yakaladı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin maske, tulum, koruyucu kıyafet gibi ürünlerin bulunduğu medikal tekstil ihracatı yılın ilk 8 ayında 891 milyon 279 bin dolara yükseldi.

MASKEYE OLAN TALEP ARTINCA

Türk tekstilcisi, Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle maskeye olan talep artınca bu alana hızlı bir dönüş yaptı. Bu süreçte Türkiye'nin birçok bölgesindeki önemli tekstil firmaları, fabrikalarında yaptıkları değişikliklerle maske ve koruyucu elbise üretimine geçti.

AVRUPA’DAN YOĞUN SPARİŞ GELDİ

Özellikle Avrupa'dan da gelen yoğun siparişin de etkisiyle Türkiye'nin 2020 Ocak-Ağustos medikal tekstil dış satımı geçen seneye oranla büyük artış gösterdi.

MEDİKAL TEKSTİL İHRACATI 891 MİLYON 279 BİN DOLAR

Türkiye'nin bu dönemdeki medikal tekstil ihracatı 891 milyon 279 bin dolar oldu.

MEDİKAL TEKSTİL ÜRÜNLERİNE EN BÜYÜK İLGİ ALMANYA’DAN

Medikal tekstil ürünleri ihracatında ilk sırada 147 milyon 862 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 142 milyon 784 bin dolarla ABD ve 91 milyon 350 bin dolarla Hollanda izledi.

HEDEF 1.5 MİLYAR DOLAR

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, “Yıl sonundaki medikal tekstil ihracatımızın 1.5 milyar doları bulmasını bekliyoruz.” diyerek, sektörün salgın döneminde aradığı çıkışı medikal tekstil ürünleriyle yakaladığının altını çizdi.

“HAZIR OLAN TEZGAHLARIMIZDA BAŞLADIK, SONRA OTOMATİK MAKİNELER ALDIK”

Sertbaş, konu ile ilgili şunları ifade etti:

"Özellikle hazır olan tezgahlarımızda, makinelerimizde önce tulum dikimine başladık. Daha sonra otomatik makineler alarak maske imalatına başladık. Geç başlamış olsak bile bugün iyi bir durumdayız. Şu anda da hazır giyim sektörünün ihracat artışını sağlayan en önemli faktör medikal tekstil ürünleri." değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATIN YÜZDE 25'İ MASKE

Medikal tekstilde şu anda ihracatımızın yüzde 25'ini maske, kalanını ise önlük ve tulum gibi kıyafetler oluşturuyor.