Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Rakamların açıklanmasıyla beraber, temmuz ayında maaşlarına zam bekleyen emeklilerin heyecanlı bekleyişi de sona erdi.

Sayıları 10 milyonu bulan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri senede iki kere bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alıyor.

ALACAKLARI ZAM ORANI BELLİ OLDU

Memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin alacağı zam oranları;

Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı,

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

ENFLASYON HAZİRAN AYINDA 12,62 OLDU

Enflasyon, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 4,84 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,32 ile eğlence ve kültür, yüzde 9,74 ile ev eşyası ve yüzde 10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut oldu.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP YÜZDE 1,60 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,70 ile konut, yüzde 0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,49 ile ulaştırma, yüzde 2,83 ile lokanta ve oteller ve yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür oldu.

Haziran 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 1,86 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,42 artış gerçekleşti.