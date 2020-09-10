Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan artarak yüzde 13.4'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemindeki işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13.4'E YÜKSELDİ

İşsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile yüzde 13.4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile yüzde 15.9 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişiye, istihdam oranı da 4.0 puanlık azalış ile yüzde 42.4'e geriledi.





İstihdam edilenlerin yüzde 19.3'ü tarım, yüzde 20.0'si sanayi, yüzde 5.8'i inşaat, yüzde 55.0'ı da hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 49.0'A DÜŞTÜ

İşgücü Haziran döneminde yıllık bazda 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 4.3 puan azalış ile yüzde 49.0'a geriledi.





KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 31.3 OLDU



Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.9 puan azalarak yüzde 31.3'e geriledi.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13.7 OLDU



Aynı dönemde, 15-64 yaş grubunda işsizlik 0.4 puan artışla yüzde 13.7'ye, tarım dışı işsizlik oranı da 0.6 puan artışla yüzde 16.0'ya çıktı. Bu yaş grubunda istihdam oranı ise 4.0 puan azalışla yüzde 47.1'e, işgücüne katılma oranı da 4.4 puanlık azalışla yüzde 54.5'e geriledi.





GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 26.1 OLDU

Bu dönemde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1.3 puan artışla yüzde 26.1'e çıkarken, istihdam oranı 6.0 puan azalarak yüzde 28.2'ye geriledi.

Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7.4 puanlık azalışla yüzde 38.1 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfusta ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla yüzde 29.3 düzeyine yükseldi.



