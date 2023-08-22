Haziranda tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 27,70 arttı Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 27,70, aylık yüzde 3,46 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı.

Tarım-GFE'de, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,36 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,85 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,06, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,65 artış gerçekleşti.

Yıllık en yüksek artış malzemelerde

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 78,75 ile malzemeler ve yüzde 74 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 12,85 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık en yüksek maliyet veteriner harcamalarında

Bir önceki aya artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,50 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 9,41 ile veteriner harcamaları ve yüzde 8,90 ile enerji ve yağlar oldu.