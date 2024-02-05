Hedeflerden biriydi! Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatı arttı Türkiye'nin ekonomisini sırtlayan ihracattaki ana hedeflerden biri de yüksek teknolojili ihracat yapabilmek. Bu amaç doğrultusunda ilerlenirken Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2023'te 100 milyar dolara yaklaştı.

AA

Geçen yıl 255,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran ihracat içinde imalat sanayisindeki orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı öne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin imalat sanayisinde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2023'te 97,2 milyar dolara ulaştı.

Düşük teknolojili ürünlerin ihracatı ise 2023'te ise 74 milyar 446 milyon dolar oldu.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam imalat sanayi ürünleri içindeki payı geçen yıl ise 3,4 puan artışla yüzde 40,3'e çıktı.

"Ankara, yüksek teknolojili ürün üretiminde öne çıkıyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin son dönemde kaydettiği artışa rağmen, imalat sanayisi ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı bakımından dünya ortalamasının altında kaldığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Yüksek teknolojili ürünlerde ihracatımızın yarıdan fazlasını son yıllarda büyük atılım yaptığımız savunma ve havacılık ürünleri oluşturuyor.

"Ankara'nın savunma sanayisi"

Ardıç, Ankara'nın yüksek teknolojili ihracatında diğer illerden avantajlı konumda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Ankara, savunma sanayisi başta olmak üzere makine, medikal, ulaştırma, elektrik elektronik gibi yüksek teknolojili ürün üretiminde güçlü sektörleriyle öne çıkmaktadır. Başkentimiz, yüksek teknolojili imalatta büyük bir potansiyele sahiptir ve son yıllarda üretimin katma değeri hızla yükselmektedir. Bununla birlikte yüksek teknoloji kullanımının geleneksel sektörlerimizi de içerecek şekilde genişlemesi, ürün çeşitliliğimizin artması ve dış pazarlarda müşteri farklılaştırması yapmamız, ihracatımızı bir üst lige taşıyacaktır. ASO olarak hedefimiz, başkentli sanayicilerimizi uluslararası düzeyde teknolojiyi ve yenilikleri üretecek noktaya ulaştırmaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)