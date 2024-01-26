Helal uygunluk veren kuruluşlar akredite olmazsa cezaları artıyor Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşların cezaları artırıldığı bildirildi. İdari para cezaları 158 bin 460 liradan 1 milyon 584 bin 600 liraya kadar uzanıyor.

AA

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan "2024 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İdari para cezalarının alt ve üst limitleri yeniden belirlendi

Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 58,46 artışın yansıtılması sonrasında yeniden belirlendi.

İdari para cezalarının üst limiti ise 1 milyon 584 bin 600 lira

Buna göre, söz konusu idari para cezalarının alt limiti 158 bin 460 lira, üst limiti ise 1 milyon 584 bin 600 lira oldu.

Bu cezalar yıl sonuna kadar geçerli.

Böylece akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara, 158 bin 460 liradan 1 milyon 584 bin 600 liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)